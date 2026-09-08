Euros scooped some riches in Labor Day weekend horse racing

European invaders won riches in weekend horse racing in the United States, particularly at Kentucky Downs, as locals battled for Breeders' Cup spots .
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