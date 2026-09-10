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Царьград

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Ивания Ризо предупредила о побочных эффектах препаратов для похудения

Ивания Ризо предупредила о побочных эффектах препаратов для похудения

Ивания Ризо из Бостонского медцентра сообщила, что препараты для похудения могут вызвать такие побочные эффекты, как тошнота, диарея, рвота и запор.

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