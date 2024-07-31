NASA доставит комплект для ремонта рентгеновского телескопа NICER на МКС

В рамках 21-й коммерческой миссии по доставке грузов Northrop Grumman, NASA отправит комплект для ремонта рентгеновского телескопа NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), расположенного на Международной космической станции.
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