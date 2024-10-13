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Кристину Орбакайте уличили в использовании фонограммы на концерте в США

Кристину Орбакайте уличили в использовании фонограммы на концерте в США

Кристину Орбакайте уличили в использовании фонограммы на концерте в США Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП Певицу Кристину Орбакайте поклонники обвиняют в использовании фонограммы во время ее гастрольного тура по США.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Да она без фонограммы просто ничего не может, для неё это как соска для младенца 🤣
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16 час.
АР
Анна Романова
Чучело...
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11 час.

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