Кристину Орбакайте уличили в использовании фонограммы на концерте в США Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП Певицу Кристину Орбакайте поклонники обвиняют в использовании фонограммы во время ее гастрольного тура по США.
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