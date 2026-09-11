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Царьград

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Лукашенко спросил министра обороны о готовности к войне и получил ответ

Лукашенко спросил министра обороны о готовности к войне и получил ответ

Хренин заявил, что белорусские войска готовы развернуться в случае угрозы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко задал министру обороны республики Виктору Хренину вопрос: "Если война?" и получил ответ: "Готовы развернуться".

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