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Пленный военный рассказал о необычных учениях с пулемётом в Германии

Пленный военный рассказал о необычных учениях с пулемётом в Германии

Пленный украинский военный Александр Котеленец сообщил о своём обучении в Германии, где изучал теорию стрельбы из немецкого пулемёта "Браунинг", однако на практике использовался только турецкий пулемёт.

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