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Пронедра

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Глубокий сон помогает мозгу справиться со стрессовыми ситуациями

Глубокий сон помогает мозгу справиться со стрессовыми ситуациями

Ученые обнаружили, что глубокий сон помогает человеку справиться со стрессом. Активность прелимбической коры во время медленного сна определяет способность человека.

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