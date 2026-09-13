Глубокий сон помогает мозгу справиться со стрессовыми ситуациями

Ученые обнаружили, что глубокий сон помогает человеку справиться со стрессом. Активность прелимбической коры во время медленного сна определяет способность человека.
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