БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Авдеевку: Судьба Донбасса решится на коксохиме

Битва за Авдеевку: Судьба Донбасса решится на коксохиме

ВСУ превратили завод в неприступную крепость: кассетные боеприпасы, мины, минометы Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска добились существенного прогресса в битве за Авдеевку, отмечает даже британская военная разведка в очередном отчете.

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