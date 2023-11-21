Битва за Авдеевку: Судьба Донбасса решится на коксохиме

ВСУ превратили завод в неприступную крепость: кассетные боеприпасы, мины, минометы Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска добились существенного прогресса в битве за Авдеевку, отмечает даже британская военная разведка в очередном отчете.
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