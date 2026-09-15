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Zero Hedge

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Money-Supply Growth Accelerated In July To A 59-Month High

Money-Supply Growth Accelerated In July To A 59-Month High

Money-Supply Growth Accelerated In July To A 59-Month High Authored by Ryan McMaken via The Mises Institute, Shortly after becoming the new Fed chairman, Kevin Warsh has admitted that it's been more than five years since the Federal Reserve hit its two-percent price-inflation target.

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