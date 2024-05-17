Украина, вероятно, самая коррумпированная страна в Европе и близка к тому, чтобы стать одной из самых коррумпированных вообще в мире, заявил 17 мая в беседе с «Известиями» политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
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