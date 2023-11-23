Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона

Женская мода Вельвет Этот выразительный бархатистый материал ворвался не только в повседневную жизнь, но и на красные дорожки: в костюме из вельвета на показе Vogue World 2023 в сентябре появилась икона свингующих 1960-х, вечно молодая Твигги.