В схемах не значатся: из ОМС пропали два препарата от рака груди

Закупки двух препаратов для лечения рака груди по ОМС с 2024 года прекратились, выяснили «Известия». Из схем, которые финансируются за счет федерального бюджета, были исключены два зарубежных наименования — «Абраксан» и «Пикрэй».
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