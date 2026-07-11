Вероятность Супер-Эль-Ниньо выросла до 81%: климатическая аномалия может сохраниться до 2027 года

Обновлённый прогноз Национальной метеорологической службы США показывает, что нынешний Эль-Ниньо продолжает усиливаться и может войти в число самых мощных эпизодов с середины XX векаВероятность того, что текущий Эль-Ниньо перерастёт в Супер-Эль-Ниньо (Super El Niño) — особенно мощную фазу климатического явления, — выросла до 81%.