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Вероятность Супер-Эль-Ниньо выросла до 81%: климатическая аномалия может сохраниться до 2027 года

Вероятность Супер-Эль-Ниньо выросла до 81%: климатическая аномалия может сохраниться до 2027 года

Обновлённый прогноз Национальной метеорологической службы США показывает, что нынешний Эль-Ниньо продолжает усиливаться и может войти в число самых мощных эпизодов с середины XX векаВероятность того, что текущий Эль-Ниньо перерастёт в Супер-Эль-Ниньо (Super El Niño) — особенно мощную фазу климатического явления, — выросла до 81%.

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