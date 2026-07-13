Шуваев заявил о двух погибших жителях Белгородской области после атак ВСУ

Украинские боевики за минувшие сутки 91 раз атаковали районы Белгородской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев, в зону поражения попали областная столица и пригороды, а также семь округов.
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