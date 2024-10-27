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«Найти свой ритм и смыть дерьмовое послевкусие от этого старта». Майкл Мэлоун обрисовал планы «Денвера»

Во второй игре команда уступила «Клипперс» 104:109. «Мы многое можем подчистить. Постараемся осуществить это в Торонто.

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