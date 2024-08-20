Безруков, Валерия, Басков и другие — а что языки позасовывали? Вы вообще c народом?

Вы обратили внимание, как некоторые представители отечественного шоу-бизнеса старательно воздерживаются от комментариев по поводу происходящего в Курской области? Причем не просто воздерживаются, а хранят глухое молчание.
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