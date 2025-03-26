Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при новом законе

Законодательное собрание Нижегородской области выразило опасения, что принятие законопроекта, который запрещает регионам возвращать бездомных животных на места их отлова и разрешает усыпление после истечения предельного срока содержания в приютах, может привести к массовым убийствам собак .
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