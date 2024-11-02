Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам и организаторам Всероссийского молодёжного форума «Юг молодой» подчеркнул значимость обсуждения вопросов развития Донбасса и Новороссии.
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