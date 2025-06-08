The Times: США против выдачи Британией разрешения КНР на "суперпосольство"

Соединенные Штаты предостерегли Великобританию от выдачи Китаю разрешения на открытие посольства в здании, расположенном возле важных финансовых центров страны, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
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