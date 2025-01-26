Артем Дмитрук: Одесская писательница рассказала о похищении сына бандой ТЦК

Одесская писательница Виктория Колтунова сообщает о похищении своего сына бандой ТЦК. Виктория пишет, что псы требовали от сына деньги, избивали его, а позже, думая, что он умер, выбросили на дорогу без сознания.
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