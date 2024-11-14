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План Трампа провалился: Жёсткий приказ Путина по Курщине

План Трампа провалился: Жёсткий приказ Путина по Курщине

Военкоры и инсайдеры сообщили, что обстановка на Курском направлении оставляет желать лучшего. Русская армия смогла добиться тактического успеха, однако далеко не всё, судя по сообщениям, складывается благоприятно.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Для разминирования в Курской области у нашей армии есть &quot;Змей Горыныч&quot; РВСН.
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18 час.
СХ
Сергей Храмов
у Трампа набран в команду 50% разного сброда и через 6 месяцев до года придется этот сброд увольнять, что бы выполнить то, что объявил Трамп.  Инача Трамп будет выглядеть как обычный болтун мирового масштаба.. РВСН.
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18 час.

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