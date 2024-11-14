План Трампа провалился: Жёсткий приказ Путина по Курщине

Для разминирования в Курской области у нашей армии есть "Змей Горыныч" РВСН.

СХ

Сергей Храмов

у Трампа набран в команду 50% разного сброда и через 6 месяцев до года придется этот сброд увольнять, что бы выполнить то, что объявил Трамп. Инача Трамп будет выглядеть как обычный болтун мирового масштаба.. РВСН.