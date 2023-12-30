Российская ПВО сбила над Белгородской областью запрещенные к применению по территории России западные ракеты Киев плевать хотел на договоренности с США о неприменении западных вооружений по территории России, российская ПВО перехватила над территорией Белгородской области три противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии