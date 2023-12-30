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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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30.12.2023 новости

30.12.2023 новости

Российская ПВО сбила над Белгородской областью запрещенные к применению по территории России западные ракеты Киев плевать хотел на договоренности с США о неприменении западных вооружений по территории России, российская ПВО перехватила над территорией Белгородской области три противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

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