Куряне несут цветы и свечи в память о павших в годы ВОВ

Город воинской славы Курск присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». Неравнодушные куряне выложили сегодня в полночь картины из зажжённых свеч у мемориала «Павшим в годы Великой Отечественной войны», а на рассвете там же возложили цветы к Вечному огню.