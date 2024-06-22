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Курские новости

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Куряне несут цветы и свечи в память о павших в годы ВОВ

Куряне несут цветы и свечи в память о павших в годы ВОВ

Город воинской славы Курск присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». Неравнодушные куряне выложили сегодня в полночь картины из зажжённых свеч у мемориала «Павшим в годы Великой Отечественной войны», а на рассвете там же возложили цветы к Вечному огню.

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