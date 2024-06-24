Собянин: Новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Мэр рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново В июле 2024 года культурный центр в районе Вороново в ТиНАО будет готов к открытию для посетителей, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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