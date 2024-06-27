МИД России продолжает изучать вопрос о понижении уровня дипломатических отношений с США

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает вопрос о возможном понижении уровня дипломатических отношений с США в будущем, на данном этапе этот вопрос изучается.
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