Нового «Бэтмена» не покажут в России. Warner Bros, Disney и Sony отменяют премьеры из-за войны

Warner Bros, Disney и Sony отменяют показы своих фильмов в России из-за войны в Украине. Об этом кинокомпании пишут в своих официальных заявлениях.

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