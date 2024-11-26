Артиллеристы поразили склад с боеприпасами ВСУ на красноармейском направлении

Артиллерийский расчет самоходной артиллеристской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» поразил склад с боеприпасами и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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