За госизмену и диверсию на железной дороге судят 48-летнего новосибирца

В ходе предварительного расследования установлено, что житель Первомайки с 24 февраля 2022 года начал сотрудничать с представителем иностранной организации, которая действовала против безопасности России.
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