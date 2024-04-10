Появились фото из петербургского подвала, где жили трое детей-маугли

В Санкт-Петербурге обнаружили трех мальчиков-маугли, обитавших с отцом в подвале девятиэтажки. Дети жили в антисанитарных и нечеловеческих условиях: в помещении был грязный диван, хлам и остатки еды на столе, немытая раковина, голые трубы.
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