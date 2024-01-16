Надежный двигатель, отличный автомат – японский кроссовер за 1,5 млн рублей

Как подобрать надежный кроссовер в ценовой категории до 1,5 млн рублей, да чтоб не с сомнительным вариатором или роботом, а с честным гидроавтоматом? На этот вопрос в своей новой публикации отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.