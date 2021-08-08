Об исторической мифологии и лживых эталонах (Евгений Спицын)

00:00:00 Приветствие; 00:00:48 Удалось ли вам, в процессе написания книги, разобраться в хитросплетениях политики вокруг разного рода ключевых диссидентов? 00:18:54 Период Горбачёвской перестройки был отмечен резким ростом стачечного движения.