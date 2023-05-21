Разрыв селезенки диагностировали у мальчика после избиения в детской студии на Парфеновской

Пострадавшего ударил старшеклассник в Адмиралтейском районе Петербурга. Мальчика, получившего травмы в драке в детской студии на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе Петербурга, госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом селезенки.