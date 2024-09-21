НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

150 подписчиков

Селюк о «Химках»: «Знаю на 100%, что отставки Артиги не будет. Никто в клубе про это не думает. Они в тройке‑пятерке лучших по статистическим данным» 

После 8 туров подмосковный клуб с 6 очками занимает в Мир РПЛ 14-е место. «Я могу сказать на 100%, что никакой отставки Артиги не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх