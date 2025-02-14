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Сообщения об интересе Польши к одному регионы Украины объяснили

Сообщения об интересе Польши к одному регионы Украины объяснили

Польша заинтересована в западной части Украины и в контроле над городом Львовом, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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