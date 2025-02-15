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Глава МО Израиля: армия готова ко всему в случае срыва договора с ХАМАС по Газе

Глава МО Израиля: армия готова ко всему в случае срыва договора с ХАМАС по Газе

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на случай возникновения попыток радикального палестинского движения ХАМАС сорвать процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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