Глава МО Израиля: армия готова ко всему в случае срыва договора с ХАМАС по Газе

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на случай возникновения попыток радикального палестинского движения ХАМАС сорвать процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.
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