Не только лечение, но и поддержка души: маэстро Виктор Захарченко выступил с инициативой

Руководство Государственного академического Кубанского казачьего хора выступило с инициативой введения специальных льгот для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также их семей при посещении концертно-зрелищных мероприятий.
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