Байден обвинил Иран в поддержке атаки дрона на базу США в Иордании

Президент США Джо Байден прокомментировал атаку дрона на американскую военную базу в Иордании. «Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана», — уточнил он.
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