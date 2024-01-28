Байден обвинил Иран в поддержке атаки дрона на базу США в Иордании

Президент США Джо Байден прокомментировал атаку дрона на американскую военную базу в Иордании. «Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана», — уточнил он.