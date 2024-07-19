ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках

Выходец из Центральноазиатского региона планировал устроить взрыв на автовокзале. Сообщается, что для этой цели преступник внимательно изучил место, где намеревался подложить самодельную бомбу, но его вовремя обезвредили.
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