💡В Симферополе 2 октября почти 70 улиц остались без света Электричество временно отключили для проведения ремонтных работ на сетях, сообщает «Крымэнерго».
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💡В Симферополе 2 октября почти 70 улиц остались без света Электричество временно отключили для проведения ремонтных работ на сетях, сообщает «Крымэнерго».