Fly British Flags In UK And Face Jail. But Pakistan And Palestine Flags Get A Pass Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's largest local authority has spent a year treating the Union Flag and the St George's Cross as a public-order problem.
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