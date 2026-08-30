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Zero Hedge

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Fly British Flags In UK And Face Jail... But Pakistan And Palestine Flags Get A Pass

Fly British Flags In UK And Face Jail... But Pakistan And Palestine Flags Get A Pass

Fly British Flags In UK And Face Jail. But Pakistan And Palestine Flags Get A Pass Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's largest local authority has spent a year treating the Union Flag and the St George's Cross as a public-order problem.

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