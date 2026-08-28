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Цифровые активы, искусственный интеллект, самозапреты и мобильные аптеки // Изменения в законодательстве, вступающие в силу 1 сентября

Что изменится с 1 сентября 2026 года? Цифровые финансовые активы и рубль, регулирование ИИ, контроль банковских переводов, самозапрет на азартные игры, налоги, мобильные аптеки, охранная деятельность, реклама и заселение в гостиницы через MAX — редакция Закон.

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