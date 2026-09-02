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Журнал «Профиль»

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Российских лыжников допустили к международным стартам – но лишь в нейтральном статусе

Российских лыжников допустили к международным стартам – но лишь в нейтральном статусе

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 2 сентября 2026 года, в среду, принял решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

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