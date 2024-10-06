Чем занимается Олег Царев

Алексей Тан

Вся мерзость инородная, как черви... во все щели"... в РОССИЮ лезут.. и работать не хотят тем более на передовую, за Неньку свою!.... а стараются сразу или в СМИ ТВ, или на ПОДМОСТКИ.... а то и как Вассерманы и Хинштейны... сразу в Думу или СФ.... О! как.