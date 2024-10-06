Гений про злодейства А вот скажите мне, кто знает - чем занимается Олег Царев? Я просто все время натыкаюсь на какие-то его посты, в которых он с важным видом критикует Минобороны, дает всякие советы, которых вроде никто не спрашивал и вещает что-то типа: "Имейте в виду.
Чем занимается Олег Царев
Комментарии
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Алексей Тан
Вся мерзость инородная, как черви... во все щели"... в РОССИЮ лезут.. и работать не хотят тем более на передовую, за Неньку свою!.... а стараются сразу или в СМИ ТВ, или на ПОДМОСТКИ.... а то и как Вассерманы и Хинштейны... сразу в Думу или СФ.... О! как.
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7 час.
Алексей Тан
Вот тебе и "карты в руки".... подельник всё таки.
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Мои друзья прошлым летом были в Ялте в санатории, который принадлежит Олегу Цареву. Подруга сказала: хуже я ничего не видела. Обшарпанные номера, плохое питание...
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3 час.
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