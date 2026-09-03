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Газета.ру

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Сбер сохранил прогноз роста кредитного портфеля на 8–10%

Сбер сохранил прогноз роста кредитного портфеля на 8–10%

Кредитный портфель юридических лиц в Сбере вырос на 4% с начала года. Об этом зампред правления банка Анатолий Попов заявил в интервью «Вестям» в ходе Восточного экономического форума.

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