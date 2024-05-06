В Германии догорает завод производителей систем ПВО

Предприятие грозило накрыть ядовитым облаком треть столицы Германии.Вчера вечером в юго-западной части Берлина, районе Лихтерфельд, еще продолжал гореть завод партнера армии ФРГ – компании группы Diehl Metal Applications.
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