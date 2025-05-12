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Мошенники обманывают россиян, обещая повышенный кешбэк

Мошенники обманывают россиян, обещая повышенный кешбэк

Мошенники стали использовать новые схемы обмана россиян, основанные на обещаниях высокого кешбэка. Подробнее о тактике злоумышленников рассказал член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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