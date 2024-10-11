Бывшая звезда Disney сялась топлес

Популярная американская актриса и певица Дав Кэмерон снялась топлес во время поездки во Францию. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 47,4 миллиона подписчиков.