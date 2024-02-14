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Юго-Восточный Курьер

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Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

В 2023 году этот статус получили 16 предприятий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что свыше ста столичных компаний являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

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