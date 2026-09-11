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Пункт-А

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Подмосковье достанут из-под земли: Столичную подземку обещают значительно продлить до 2035 года

Подмосковье достанут из-под земли: Столичную подземку обещают значительно продлить до 2035 года

К строительству собираются приступить в течение двух лет. Московское метро будет серьезно расширено за пределы административных границ столицы, сообщает «Коммерсант».

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