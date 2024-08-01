Бывший президент США Дональд Трамп считает, что США заплатили России за обмен заключенными. «А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ «нет»)? — написал Трамп в соцсетях 1 августа.
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