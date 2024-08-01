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Парламентская газета

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Трамп считает, что США заплатили России за обмен заключенными

Трамп считает, что США заплатили России за обмен заключенными

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что США заплатили России за обмен заключенными. «А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ «нет»)? — написал Трамп в соцсетях 1 августа.

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